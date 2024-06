Stiri pe aceeasi tema

- Cinci cupluri au decis sa iși testeze relația la Insula Iubirii. Noul sezon, cel de-al optulea, revine la Antena 1 din 15 iulie și aduce povești de viața interesante atat ale concurenților, cat și ale ispitelor. Radu Valcan face dezvaluiri din culisele noului sezon, despre care spune ca va fi incendiar.

- Anul acesta, 37% dintre romani planuiesc sa plece in vacanța peste hotare, in principal pentru relaxare (59%), vizitarea obiectivelor turistice (58%) și revederea familiei sau a prietenilor (21%).

- Antena 1 a anunțat oficial cand incepe Insula iubirii 2024. Sezonul 8 prezentat de Radu Valcan va avea premiera in aceasta vara, iar cinci cupluri iși vor testa relația.Cinci cupluri vor juca totul pe o singura carte, cea a fidelitatii, in compania unor ispite de neoprit, in cel mai nou sezon Insula…

- Guvernul Thailandei a inclus Romania pe lista tarilor ai caror cetateni nu vor mai avea nevoie de viza, masura avand ca scop cresterea industriei turismului,... The post Statul care elimina viza pentru romani, de la 1 iunie. Este destinația de vacanța preferata de mulți appeared first on Special Arad…

- Adina Buzatu și-a dorit ca in 2024 sa calatoreasca mai mult nu doar pentru proiectele de pe plan profesional, ci și pentru a se relaxa. Stilista a reușit sa viziteze mai multe locuri, dar de departe, pe lista preferințelor se afla Cuba, unde și-ar mai dori sa revina.

- Lovitura pentru Dana Roba! Make-up artistul nu poate sa iși duca fetițele in vacanța in Paris, din cauza lui Daniel Balaciu! Fostul ei soț ar refuza sa ii semneze acordul, din spatele gratiilor. Mai mult, ar fi fost contactata chiar și de fostul ei socru. Iata ce declarații a facut!

- Andreea Marin spune ca adora sa calatoreasca și s-a indragostit de Africa, mai ales dupa experiența de pe Muntele Kilimanjaro. Pe langa ca și-a dorit sa aiba parte de ceva diferit, vedeta a mai declarat ca a acceptat aceasta provocare intr-o perioada mai dificila din viața ei.