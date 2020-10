Stiri pe aceeasi tema

- "Guvernul care s-a imprumutat pe o suta de ani! 85 de miliarde imprumutati de Citu in 11 luni. Citu este un sarlatan! Ministerul Finantelor Publice a publicat abia acum, cu mare intarziere, cifrele privind datoria guvernamentala in PIB. Record istoric absolut in Romania. Ponderea datoriei…

- PSD afirma ca ministrul Finantelor, Florin Citu, a imprumutat 85 de miliarde de lei in 11 luni.Citește și: Adrian Streinu-Cercel: Epidemia a fost ținuta sub control pana a intervenit politicul / VIDEO"Guvernul care s-a imprumutat pe o suta de ani! 85 de miliarde imprumutati de Citu in 11 luni.…

- "Fara precedent in Romania! Pachetul de susținere a economiei o sa depașeasca, ATENȚIE, 7% din PIB pana la finalul anului", anunta ministrul de Finante.Florin Cițu susține ca, in primele noua luni ale acestui an, guvernul "a injectat suplimentar in economie 34.5 miliarde lei (3.2% din PIB)".…

- Datoria guvernamentala a depașit 42% din PIB, la finele lunii iulie 2020, de la 35% din PIB anul trecut, pe fondul cheltuielilor generate de pandemie Datoria administratiei publice (datoria guvernamentala) totaliza, la finele lunii iulie 2020, 444,399 miliarde de lei, respectiv 42,2% din PIB, fata de…

- Dupa primele sase luni ale anului 2020, bugetul a consemnat un deficit de 45,17 miliarde lei (4,17% din PIB). Prin comparatie cu aceeasi perioada a anului trecut, executia bugetului general consolidat indica un deficit de 18,14 miliarde de lei, respectiv 1,76% din PIB, conform Agerpres.…

- „In 2020 jumatate din deficitul bugetar reprezinta costul crizei economice. Sa fie mai clar pentru toata lumea, ju ma ta te. Iar acest cost are doua componente, o crestere a cheltuielilor bugetare neprevazute (cheltuieli cu sanatatea, asistenta sociala, etc) si o reducere seminificativa a veniturilor…

- Ministrul Finantelor spune ca se va imprumuta mai puțin in luna august și ca si-a propus ”o explozie” a cresterii economice in 2021: ”Avem un buffer record in contul nostru de la BNR” Ministerul Finantelor a redus semnificativ planul de imprumuturi pentru luna august insa Romania…

- Deficitul bugetar a urcat la 4,17% din PIB, in primul semestru din 2020, fata de 1,94% in aceeasi perioada de anul trecut Executia bugetului general consolidat in primele sase luni ale anului 2020 a inregistrat un deficit de 45,17 miliarde lei (4,17% din PIB), conform datelor publicate marti de Ministerul…