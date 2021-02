PSD depune, miercuri, o moțiune simpla impotriva ministrului Sanatații. Social-democrații il acuza pe Vlad Voiculescu ca a gestionat proz criza sanitara cu care Romania se confrunta. „De o luna și jumatate, in loc de masuri rapide, viguroase, care sa vina și sa corecteze tot ce ați criticat atunci cand erați in Opoziție, romanii au primit un pachet cu acuze despre trecut și altul cu promisiuni despre viitor. Nimic despre prezent! Nimic despre cum rezolvam problemele acum”, au scris deputații PSD in moțiunea indreptata impotriva ministrului Sanatații. Moțiunea simpla impotriva lui Vlad Voiculescu…