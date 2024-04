PSD Dâmbovița este în plină precampanie electorală, localitate cu localitate PSD Dambovița este in plina precampanie electorala, localitate cu localitate, ieri, președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan a luat la pas comunele Dragodana, Matasaru, Mogoșani, Dragomirești și Pietrari.Le-a vorbit oamenilor despre proiectele care sunt in proces de implementare dar totodata le-a mulțumit pentru pentru semnaturile de susținere și l-a dat asigurari ca vor continua impreuna și din [...] The post PSD Dambovița este in plina precampanie electorala, localitate cu localitate first appeared on Partener TV . Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

Sursa articol si foto: tvpartener.ro

