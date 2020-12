PSD: Dacă va îngheţa salariul minim, noul Guvern îşi va începe mandatul cu o mare înşelăciune PSD sustine ca noul Guvern, in cazul in care va decide inghetarea salariului minim pe economie, isi va incepe mandatul cu ''o mare inselaciune''.



"Sindicatele anunta intentia noului Guvern de a ingheta salariul minim. La ce sa te astepti cand Coalitia pierzatorilor il propune prim-ministru pe groparul economiei romanesti? Adica tocmai pe cel care spunea in 2014 ca salariul minim e o masura antisociala si distructiva pentru economie. Daca va lua o astfel de decizie, noul Guvern isi va incepe mandatul cu o mare inselaciune", se arata intr-un mesaj al PSD, publicat pe

Sursa articol: agerpres.ro

