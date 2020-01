Stiri pe aceeasi tema

- PSD solicita Ministerului Sanatatii si Guvernului sa ia masurile necesare pentru preintampinarea raspandirii coronavirusului din China, inclusiv prin campanii de informare a populatiei privind masurile de protectie si prevenire. "PSD someaza Ministerul Sanatatii si Guvernul Romaniei sa ia in serios…

- Masurile anuntate de reprezentatii Aeroportului International ”Henri Coanda” in cazul imbolnavirilor cu coronavirus aparute in China includ afise in limbile romana, engleza si chineza in vederea informarii publicului privind pericolul reprezentat de noul coronavirus, aceleasi informatii regasindu-se…

- Expertii de la Ministerul Sanatatii anunta ca Romania va lua masuri privind pericolul raspandirii virusului din China. Acestia au precizat, miercuri, cum vor actiona impotriva infectiei, intrucat Organizatia Mondiala a Sanatatii va declara astazi alerta la nivel mondial.

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a avut duminica, 19 ianuarie 2020, o intrevedere cu o delegatie condusa de Cherrie Daniels, Reprezentantul Special al Departamentului de Stat al SUA pentru problematica Holocaustului, in marja participarii la reuniunea ministeriala a Aliantei Internationale…

- Deputatul USR Cristina Iurișniți susține ca romanii care sunt platiți cu salariul minim pe economie nu ar trebui sa fie taxați de catre stat. In plus, impozitarea muncii ar trebuie sa se faca doar pentru suma care depașește un salariul minim, a scris aleasa bistrițeanca pe pagina sa de Facebook. Cristina…