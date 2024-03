Stiri pe aceeasi tema

- ”PSD solicita conducerii USR sa iasa din starea de incompatibilitate cu propriile sloganuri de campanie și sa o suspende din partid pe inculpata Clotilde Armand, primarul Sectorului 1”, se arata intr-un comunicat de presa transmis de Partidul Social Democrat. „USR nu mai are nicio scuza pentru a face…

- Intr-o intervenție telefonica, mama unui alt copil agresat la școala normala "Nicolae Titulescu" a relatat un scenariu asemanator celui de la care a izbucnit scandalul."Baiețelul meu a fost lovit inca din prima zi, de același copil acuzat de abuz in celalalt caz. Baiatul meu s-a dusa acolo in clasa…

- Intrebat cum pot fi interpretate acuzatiile aparute in spatiul public la adresa edilului Sectorului 1, comentatorul politic a spus: "Suntem in martie 2024. In septembrie 2023, dna Armand umbla la sacii cu voturi. S-a facut un dosar. Cine a avut interesul ca dna Armand sa ramana acolo? Nu are nicio legatura…

- USR Bucuresti va propune o hotarare de Consiliu General prin care strada Tuberozelor din Sectorul 1, pe care se afla sectia consulara a Ambasadei Rusiei, sa fie redenumita Aleksei Navalnii. Intr-un comunicat transmis AGERPRES, USR Bucuresti subliniaza ca aceasta initiativa reprezinta un pas important…

- Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, il acuza pe consilierul local PNL Dinu Gheorghe, fiul lui Dinu Vama Gheorghe, ca a injurat-o intr-o ședința. „Astazi am convocat o ședința de Consiliu Local pentru votarea bugetului. In loc de argumente un consilier PNL Sector 1 a considerat ca trebuie sa ma injure…

- Presedintele interimar al PNL Sector 1, George Cristian Tuta, a reactionat, miercuri, dupa ce doi consilieri locali si-au dat demisia din partid, precizand ca a cerut grupului PNL sa nu mai recurga la atacuri la persoana in ce o priveste pe Clotilde Armand, primarul Sectorului 1. "Doi consilieri…

- Intr-o dezvaluire șocanta, consilierul local PNL-Sector 1, Dan Podaru, a acuzat-o pe primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, de eșec in administrație și de atragerea a zero fonduri europene in aproape patru ani de mandat. Podaru, cunoscutul lector de la Facultatea de Jurnalism, a reacționat in urma…

- Clotilde Armand, primarului Sectorului 1, susține ca terasele și restaurantele din zona lacului Herastrau nu sunt autorizate, iar o tragedie precum cea de la Ferma Dacilor se poate intampla oricand. Edilul anunța ca a sesizat Inspectoratul pentru Situații de Urgența și Direcția Generala de Poliție Locala…