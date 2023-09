PSD Bistrița: Ipocrizia galbenă „Dupa trei ani in fruntea primariei, domnul Turc zambește larg și sta cocoțat pe munca și proiectele altora, fara nicio jena”, comenteaza cei de la PSD Municipiul Bistrița. Consilierii PSD Bistrița au comentat in legatura cu ultimele postari ale primarului Ioan Turc care prezinta școlile recent reabilitate din oraș. „Stimate edil, ințelegem ca sesiunile foto ți-s tare dragi dar de ce NU spui ca Școala Generala numarul 1 a primit finanțare in 13 Martie 2019 – pe vremea PSD Liceul Tudor Jarda a primit finanțare in 11 Mai 2018 – pe vremea PSD Liceul Tehnologic de Servicii a primit finațare in 9… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

