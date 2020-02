Stiri pe aceeasi tema

- Social-democratii sustin ca alegerile parlamentare anticipate inseamna austeritate si afirma ca liberalii "au declansat in mod premeditat criza politica" si "acum fug de guvernare si incearca sa paseze vina". "Au declansat in mod premeditat criza politica, au incalcat in mod repetat atat legile tarii…

- Inaintea votului de investire a Guvernului Orban II, PSD și PNL se dueleaza in mesaje pe Facebook și in conferințe de presa. Liderii Partidului Social Democrat i-au acuzat pe liberali ca au declanșat in...

- Moneda euro a atins un nou nivel record, dar vicepremierul Raluca Turcan susține ca Executivul condus de PNL a luat o serie de masuri benefice care ajuta economia. Turcan susține ca semnalul din economie este inca un vot de incredere pentru organizarea alegerilor anticipate.Citește și: Continua…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a declarat ca Romania a intrat in procedura de deficit excesiv, mentionand ca guvernarile PSD nu au tinut cont de avertismetele Comisiei Europene. In replica, PSD il acuza pe ministrul liberal ca a facut "cheltuieli bugetare nejustificate". "Culmea tupeului!…

- "Procedura de angajare a raspunderii a fost o urgenta absoluta, pentru ca tara sa aiba de la 1 ianuarie un buget adoptat. Am ajuns in aceasta situatie exceptionala pentru ca Guvernul Dancila nu a respectat Legea nr.500/2002 privind finantele publice, care obliga Executivul sa construiasca bugetul…

- ”Este o șansa unica sa poți vedea din inima Guvernului Romaniei cum se construiesc deciziile majore. Cred ca aș fi avut cu siguranța o ințelegere incompleta a politicii și a modului in care funcționeaza instituțiile fara aceasta experiența extraordinara. Aș putea spune ca este o experiența aproape…

- Raluca Turcan a explicat intr-o postare pe pagina de Facebook faptul ca cele 261 de voturi date de Parlament nu au fost impotriva Guvernului, ci pentru un principiu democratic. Vicepremierul explica avantajele acestei moțiuni de cenzura pentru Guvernul Orban și pentru Romania, explicand dificultatea…

- ”Astazi am obținut o victorie imensa pentru antreprenorii din România. Am eliminat din birocrația pentru înființarea de firme. Primul proiect de lege scris împreuna cu Cristina Pruna, tocmai a fost votat și a devenit lege”, scrie deputatul USR Claudiu Nasui pe contul sau…