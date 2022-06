Stiri pe aceeasi tema

- PSD anunța ca in urma intervenției experților social-democrați Ministerul Energiei va modifica proiectul de ordonanța de urgența privind decarbonificarea sistemului energetic din Romania, astfel incat sa fie indeplinite urmatoarele doua criterii: 1) Nu se inchide nimic fara a se pune ceva in loc. Nicio…

- Avand in vedere principiile de echitate și solidaritate sociala care trebuie sa fundamenteze reforma sistemului fiscal din Romania, in viziunea PSD este necesara o diferențiere a regimului fiscal aplicat contribuabililor in funcție de veniturile acestora, transmite biroul de presa al PSD. Prin urmare,…

- CARAȘ-SEVERIN – Deputatul carașean considera ca nu este oportuna inchiderea capacitaților de producție de energie bazata pe carbune! Social-democratul Silviu Hurduzeu a luat atitudine vizavi de subiect: „Nu putem fi de acord cu o astfel de propunere legislativa, care impune termene foarte rapide pentru…