Partidul Social Democrat sustine ca Guvernul este vinovat de ''subminarea'' economiei nationale, pentru ca Romania nu va primi, in acest an, ''niciun euro'' din Planul National de Redresare si Rezilienta. "Zero euro din PNRR in 2021! PSD a avut dreptate! Romania nu va primi niciun euro din PNRR in acest an! Romania nu se poate baza pentru finantarea deficitului urias pe avansul de 1,3 miliarde de euro din PNRR", afirma social-democratii, intr-un mesaj postat, joi, pe Facebook. Potrivit PSD, Romania va pierde pierde un an pentru contractarea proiectelor. "Autostrada…