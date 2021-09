Stiri pe aceeasi tema

- PSD a sesizat Poliția, Jandarmeria și IGSU cu privire la organizarea congresului PNL: „Nu respecta rigorile legale in vigoare și, ca atare, capata aspectul infracțiunii sancționate de art. 352 din Codul Penal, privind zadarnicirea combaterii bolilor”, potrivit Mediafax. „Va inaintam prezenta…

- Organizarea unui congres la care sa participe fizic 5.000 de persoane in spațiu inchis este "o infracțiune deosebit de grava, care zadarnicește combaterea bolilor și amenința in mod direct sanatatea publica", transmite PSD.

- Alin Stoica, fost prefect al Capitalei, considera ca organizarea Congresului PNL, cu 5.000 de participanti, nu ar trebui permisa, conform normelor legale si "regulilor de bun simt", in conditiile in care limita pentru spectacole in aer liber este de 1.000 de persoane, la o incidenta de peste trei…

- Brațari de triaj pentru persoane testate negativ la COVID-19 au fost comercializate de o femeie la UNTOLD. Brațarile erau furate dintr-un centru de testare. Reprezentanții Untold au sesizat polițiștii din Cluj-Napoca ca, pe o platforma de socializare online, a fost observat un anunț prin care o femeie…

- Avind in vedere gravele abateri in procesul elaborarii, promovarii și adoptarii de catre majoritatea parlamentara a modificarilor la Legea cu privire la Procuratura, Procurorul General, Alexandr Stoianoglo s-a adresat cu o sesizare la Curtea Constituționala in vederea controlului constituționalitații…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a intretinut vineri indoiala cu privire la organizarea alegerilor prezidentiale in 2022, in cursul carora spera sa fie reales, afirmand ca ele nu vor avea loc daca nu va fi autorizat votul cu buletine hartie, relateaza AFP. Afirmatia a starnit imediat un val critici…

- Ludovic Orban a comentat mai pe larg rezultatele alegerilor parțiale din weekend și a aratat ca PSD iși anunța eronat victoria avand in vedere ca numarul de voturi este net in favoarea PNL. „Pentru cei din Opoziție care și-au proclamat in mod fals victoria in alegerile locale parțiale din acest week-end,…