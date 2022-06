Stiri pe aceeasi tema

- Stabilirea unui preț maximal la clientul final sau limitarea adaosului comercial pe tot lanțul comercial, de la producator la benzinarie sunt variante care ar trebui discutate de urgența in cadrul Coaliției de guvernare, transmit social-democrații. „PSD saluta acordul partidelor din Coaliție cu privire…

- Totodata, „PSD subliniaza ca orice intarziere a unei decizii din partea Executivului in aceasta privinta afecteaza grav atat economia nationala, cat si puterea de cumparare a cetatenilor. Din momentul in care Ministerul Energiei a primit sarcina de a prezenta o solutie de legiferare, preturile la carburanti…

- Premierul Nicolae Ciuca a cerut mai multor ministere sa se documenteze in acest sens, in contextul in care se inmultesc si protestele soferilor in statiile de alimentare. Cresterea preturilor la pompa creeaza probleme atat soferilor particulari, cat mai ales profesionistilor si companiilor acestora.…

- Motivele creșterii continue a prețurilor la benzina și motorina Foto: gov.ro RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Guvernul urmeaza sa analizeze, într-o ședința de saptamâna aceasta, motivele creșterii continue a prețurilor la benzina și motorina. Premierul Nicolae…

- ”Astazi a fost adoptata Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.21/2022 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat pentru restructurarea Societatii „Complexul Energetic Oltenia”-S.A. Le multumesc colegilor deputati ca au votat aceasta lege importanta…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, miercuri, la intalnirea cu reprezentantii Confederatiei Sindicale Meridian, ca, pana la sfarsitul saptamanii viitoare, vor fi pe masa Guvernului noi reglementari pentru implementarea masurilor economice si sociale care fac parte din pachetul "Sprijin pentru Romania".…

- „In primul rand, trebuie spus foarte clar: 60% din 0 tot 0 ramane. Deci, discutia despre procentele obtinute de stat sau de investitori este prematura atat timp cat nu stim daca au existat consultari intre cei care au venit cu aceste modificari si companiile care trebuie sa vina cu banii pentru investitie.…

Ajutor pentru combustibil și vouchere de 50 de euro: Masuri combaterea cresterii preturilor la alimente si carburanti Masurile pentru populatie care vor fi discutate in sedinta coalitiei…