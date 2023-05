Stiri pe aceeasi tema

- Milioane de angajați și pensionari sunt direct vizați! Aceștia ar putea sa primeasca o noua mana de ajutor in ceea ce privește salariile primite in perioada de activitate, in raport cu pensia de care se vor bucura la momentul pensionarii. Mai exact, potrivit fostului ministru de Finanțe... Citește…

- Liderul deputatilor PSD Alfred Simonis si liderul senatorilor PSD Stefan Radu Oprea au initiat un proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale pe care l-au depus la Senat, prim for sesizat, relateaza NEWS.RO…

- Presedintele Austriei, Alexander Van der Bellen, afirma ca este important sa fie controlate frontierele externe si sa se stie cine intra in tara, dar considera ca Romania si Bulgaria sunt pregatite sa adere la Schengen. ”Sunt ingrijorat de reputatia Austriei in fata partenerilor nostri europeni”,…

- Joi și vineri au loc ședințele Consiliului JAI de la Bruxelles, unde miniștrii de Interne și de Justiție din Uniunea Europeana vor discuta despre situația generala a spațiului Schengen.Este vorba de viitorul vizelor și anumite infracțiuni. Este prima reuniune oficiala a miniștrilor cheie care au luat…

- Prim ministru al Landului Bavaria, Markus Soder, și-a exprimat aprecierea pentru sprijinul acordat de Romania refugiaților din Ucraina și a spus ca cel mai mare numar de straini care lucreaza și traiesc in Bavaria sunt romani. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) aduce la cunoștința opiniei publice valoarea subvențiilor virate de AEP in contul fiecarui partid politic in luna februarie 2023, in urma aplicarii prevederilor Legii nr. 334/2006 privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, ale Normelor…

- Șase partied politice au primit 256 de milioane de lei, din care au cheltuit 184 de milioane, arata o analiza Expert Forum. “Ca și in anii anteriori, partidele nu au cheltuit toți banii. Cu toate acestea, au cheltuit mai mulți bani procentual decat in anul anterior. Daca in 2021 au cheltuit 110 milioane…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene finanțeaza, prin Programul Operațional Capital Uman, anunța, vineri, decontarea cheltuielilor pentru satisfacerea nevoilor de baza și sprijinul persoanelor stramutate provenite din zona conflictului armat din Ucraina. Ministerul Investițiilor și Proiectelor…