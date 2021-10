„Ca sa ne invete odata pentru totdeauna ca trairea in Hristos si crestinismul nu inseamna numai o viata convenabila și comoda, evanghelia vine cu aceasta porunca: Iubiti pe vrajmasii vostri!”, a spus Episcopul Slatinei si Romanatilor in omilia rostita duminica la resfintirea bisericii din Morunești, com. Morunglav – jud. Olt.

Ierarhul a tarnosit biserica si apoi a oficiat Sfanta Liturghie.

„Stim cu totii, din viata noastra personala, cat de greu este sa ne mai uitam macar la persoana care ne-a jignit sau ne-a gresit, daramite sa o mai si iubim! Si totusi, evanghelia de astazi…