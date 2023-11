Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 23 de ani din judetul Constanta a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, dupa ce a provocat distrugeri unei masini de politie, a lovit usa de acces in sediul politiei Amzacea, a smuls doua camere de supraveghere din unitate și i-a injurat pe oamenii legii.

- Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti anunta ca la mitingul pro-palestinian organizat sambata in Capitala o femeie in varsta de 20 de ani si un barbat, in varsta de 29 de ani, au fost depistati avand asupra lor spray cu substanta iritant-lacrimogena iar un tanar de 18 ani, o petarda.…

- In data de 14 octombrie, in jurul orei 18, jandarmii au identificat, pe drumul comunal ce face legatura intre localitațile Buciumi și Starciu, un zalauan care transporta lemne cu ajutorul unui tractor agricol cu remorca, fara a deține aviz de insoțire. Mai grav este faptul ca barbatul in cauza nu avea…

- Un tanar in varsta de 16 ani a fost reținut de oamenii legii in București! Potrivit informațiilor, adolescentul in varsta de 16 ani, fara permis, a fost prins la volanul unei masini, in Sectorul 5. Ulterior, oamenii legii au constat ca acesta consumase substanțe interzise.

- Un barbat in varsta de 53 de ani din Falești a fost reținut, fiind suspectat de punerea in circulație a banilor falși. Polițiștii din Strașeni au fost sesizați de un barbat precum ca ar fi fost inșelat de o persoana care a cumparat fructe de la el cu bani falși. Banuitul, sub pretextul lipsei de lei…

- Doi șoferi din Dambovița au fost prinși, noaptea trecuta, beți crița la volan pe drumurile din județ. Unul dintre, de 26 de ani, din Moțaieni, a fost depistat pe raza orașului Pucioasa. In schimb, celalalt, in varsta de 23 de ani, din comuna Iedera, a fost oprit de polițiști pe o strada din orașul Moreni.…

- In aceasta sapamana, in numai 24 de ore, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au continuat activitatile de combatere a indisciplinei in trafic, au aplicat 170 de sanctiuni contraventionale si au retinut 33 de permise de conducere ca urmare a abaterilor rutiere constatate.