- Nu doar starea carosabilului din vestul țarii ii preocupa pe angajații de la Direcția Regionala Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara. Din pacate, ocazional, aceștia se transforma in gunoieri din cauza unor persoane certate cu bunul simț, care abandoneaza diverse deșeuri pe marginea drumului, lucru nu…

- Actorul Anthony Delon este in Romania! Prin ce parc din vestul țarii s-a filmat fiul lui Alain Delon. Actorul franco-american Anthony Delon, fiul celebrului actor francez Alain Delon, a postat sambata pe Instagram o filmare facuta in timp ce se plimba prin parcul I. C. Bratianu din Oradea.

- Un fost consilier juridic principal din Primaria Lupeni, județul Hunedoara, a fost trimis in judecata, fiind banuit ca a cerut 50.000 de euro șpaga sa ajute un om de afaceri cu un teren. Procurorii DNA Alba Iulia au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a lui Paval Constantin,…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunța trimiterea pe banca acuzaților a fostului director al Calea Ferata din Moldova (CFM), extradat din Belgia, pe doua capete de acuzare, in dosarul intreprinderii pe care a condus-o. Procurorii il acuza pe fostul…

- Peste 30 de percheziții au loc miercuri dimineața in 11 județe și in București intr-un dosar instrumentat de polițiștii din Bacau și de DIICOT, in care suspecții sunt acuzați de faptul ca ar fi incheiat contracte de credit pentru achiziția unor marfuri știind ca la scadența nu vor fi bani in conturi.…

- Presedintele Partidului Ecologist, Danut Pop, retinut saptamana trecuta de DNA pentru trafic de influența, a fost trimis in judecata in stare de arest la domiciliu. In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 972/VIII/3 din 9 noiembrie 2022 , procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția…

- Politistii fac joi dimineata 15 perchezitii in București și in județele Prahova, Dambovița, Ilfov și Hunedoara, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul produselor accizabile, conform IGPR. Polițiștii din Prahova pun in executare 15 mandate de percheziție domiciliara, la sediile sociale ale unor…

- Procurorii DNA Timișoara l-au trimis in judecata, in stare de arest preventiv, pe Florea Dascalu, director al Directiei de Intretinere Drumuri Nationale si Autostrazi din cadrul CNAIR, intr-un dosar in care este acuzat de luare de mita si trafic de influenta, anunța luni DNA, intr-un comunicat de presa.…