Provocarea „Zuchongzhi 2.1”: China se apropie de supremația cuantică! (VIDEO) O echipa de cercetatori de la Universitatea de Știința și Tehnologie din China afirma ca creat a un procesor cuantic supraconductor cu 66 de quibiți funcționali care, cand a primit o sarcina complexa, a completat-o in doar o fracțiune din timpul necesar celor mai puternice supercalculatoare dezvoltate pana acum. Cercetarea este cu atat mai impresionanta incat ar reprezenta un salt inainte uriaș inspre supremația cuantica, punctul in care computerele cuantice reușesc sa finalizeze o sarcina pe care cele tradiționale nu o pot termina in nicio perioada fezabila de timp, oricat de puternice ar fi.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ceremonia pentru decernarea premiilor naționale științifice pe anul 2020 din China a avut loc, miercuri, la Beijing. In total au fost premiate 264 de obiective, 10 cercetatori și o organizație internaționala. Premiul național pentru știința și tehnologie le-a revenit cercetatorilor Gu Songfen și Wang…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat numirea unui grup stiintific dedicat studierii originilor noilor agenti patogeni (Scientific Advisory Group for the Origins of Novel Pathogens, SAGO), in cadrul caruia epidemiologul cubanez Maria Guzman alaturi de alti 25 de experti vor trebui sa continue…

- Utilizatorii vor putea sa caute pe Google pana și lucrurile carora nu le cunosc denumirea și pe care nu le pot descrie in cuvinte. Acest lucru va fi posibil prin noul sistem revoluționar MUM, bazat pe inteligența artificiala, pe care compania americana de tehnologie urmeaza sa-l introduca in cateva…

- Deși in viitor exista multe opțiuni posibile, un lucru cert este ca SARS-CoV-2 va continua sa evolueze și ca acest conflict armat dintre noi și virus este abia la inceput, spun oamenii de știința citați de New York Times . In cele din urma, pe masura ce evoluția virala va incetini iar sistemul nostru…

- Uciderea a 13 caini in Vietnam pentru ca stapanii lor erau bolnavi de COVID-19 a starnit proteste in presa si pe retelele de socializare, relateaza DPA. Proprietarii cainilor, un cuplu, au parasit provincia Long An catre provincia Ca Mau in incercarea de a se pune la adapost in cea mai rea perioada…

- Cercetatorii au descoperit o noua boala genetica rara ce afecteaza copiii, anunțând totodata un posibil tratament pentru aceasta prin administrarea unui medicament în timpul sarcinii pentru a preveni mutația genetica ce cauzeaza „Sindromul Zaki”, relateaza MedicalXpress.Oamenii…

- Copiii din intreaga lume vor traversa perioade mult mai dificile decat bunicii lor, in ceea ce privește schimbarile climatice, informeaza Thomson Reuters Foundation. Copiii vor suferi, in medie, de sapte ori mai multe valuri de caldura si de aproape trei ori mai multe secete, inundatii si pierderi de…

- Ipoteza potrivit careia virusul care a provocat COVID-19 a scapat dintr-un laborator din Wuhan, orasul din China unde au fost detectate primele cazuri la sfarsitul anului 2019, face parte din ipotezele “probabile”, in opinia sefului misiunii care a anchetat originea pandemiei, potrivit AFP. “Un angajat…