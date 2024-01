Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei a aprobat mitingul transportatorilor și fermierilor pentru zilele de duminica, luni și marți, mai exact in perioada 21-23 ianuarie. Zeci de utilaje și mii de protestatari vor veni in Piața Victoriei, in fața Guvernului. Primaria Municipiului București a aprobat protestul pe care transportatorii…

- Primaria Municipiului București a aprobat protestul pe care transportatorii și fermierii doresc sa-l organizeze in Piața Victoriei din Capitala. Vor fi trei zile de haos in centrul Capitalei, mitingul fiind aprobat pentru duminica, luni și marți, 21, 22 și 23 ianuarie. Aprobarea vizeaza…

- Nu e lasa nici cei din Targu Jiu, in cea de-a noua zi de protest . Fermierii si transportatorii de aici spun ca vor continua sa protesteze pe stardutele din zona de sud a municipiului, ca vor continua sa mearga cu masinile cu viteze reduse pana cand solicitarile lor vor fi rezolvate. Ei se solidarizeaza…

- ”Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora (06:45), nu sunt inregistrate autostrazi sau drumuri nationale cu circulatia oprita ca urmare a conditiilor meteorologice sau din cauza vreunui eveniment rutier. In ceea ce priveste situatia protestelor transportatorilor/fermierilor,…

- Eveniment Protest al fermierilor și transportatorilor teleormaneni pe șoseaua de centura a Alexandriei ianuarie 15, 2024 12:24 https://ziarulteleormanul.ro/wp/wp-content/uploads/2024/01/VID-20240115-WA0007-2.mp4 Zeci de tractoare și tiruri ale agricultorilor și transportatorilor din județul Teleorman…

- Transportatorii continua protestele demarate miercuri, iar in acest moment se regrupeaza la intrarea in Capitala, la Afumati, a declarat vineri la pranz, pentru Agerpres, Alex Pertea, reprezentantul transportatorilor care participa la protest. Cinci reprezentanți ai Transportatorilor și 5 ai Fermierilor…

- Bucureștiul se pregatește de sarbatori. Deja a inceput montarea ghirlandelor luminoase pe Calea Victoriei și Bulevardul Magheru. Anul acesta, bugetul pentru iluminarea festiva este mai mare decat anul trecut. Lucratorii Primariei Capitalei au inceput montarea de beculețe pe principalele artere ale Capitalei.…

- Se apropie sarbatorile de iarna și marile orașe ale Romaniei deja au inceput pregatirile. Printre cele care vor fi amenajate in spiritul Craciunului se numara și Capitala, unde deja s-au pus la punct ultimele detalii. Afla care sunt zonele in care se vor pune luminițele, dar și suma colosala pe care…