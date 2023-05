Protestele profesorilor continuă. Mii de angajaţi din sistem vor mărşălui prin Capitală. Restricţii de trafic Sindicalistii din Educatie organizeaza un nou protest in Bucuresti, urmand a picheta sediul Guvernului. Ca si data trecuta, sindicalistii vor marsalui pe strazile Capitalei, Brigada Rutiera a Capitalei anuntand restrictii de trafic pentru derularea manifestarii. Cele trei mari federatii din Educatie organizeaza, marti, de la ora 11.00, un nou protest in Bucuresti. In ciuda promisiunilor pe care le-au primit din partea Guvernului si a ministerelor de linie, sindicalistii au decis sa continue greva si sa-si prezinte revendicarile in cadrul unei manifestari stradale. Protestul va avea loc intre orele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

