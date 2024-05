Stiri pe aceeasi tema

- Socata este o bautura delicioasa, care se prepara de regula in perioada mai – iunie, pentru ca este perioada de inflorire a socului. Aceasta bautura se prepara din flori proaspete de soc, dar poate fi facuta și iarna din flori uscate de soc. Cu toate acestea, puține gospodine știu cat zahar se pune…

- Milkshake-ul este o bautura obținuta prin amestecarea laptelui cu inghețata și diverse ingrediente – sos de caramel sau de ciocolata, fructe proaspete sau congelate, simple sau in combinații potrivite (capșuni cu banane, zmeura cu afine, mure cu banane).

- In ciua prognozelor meteo care anunțau ploaie la Constanța de 1 mai vremea a fost frumoasa, cu mult soare și fara strop de ploaie. Maxima zilei a ajuns la 17 grade, vantul a fost puternic dar asta nu i-a impiedicat pe constanțeni și turiști sa iasa in numar mare in centrul vechi și pe faleza […] Articolul…

- Cu ce se ung cozonacii imediat ce ii scoți din cuptor. Daca vrei sa aiba o crusta perfecta și sa fie aurii, afla care este secretul ce ii va face exact ca in reviste. Este un truc vechi, pe care și strabunicile noastre il foloseau de Paște. Cu ce se ung cozonacii de Paște Cozonacii […] The post Cu ce…

- Rețeta de shaorma de post este simpla, iar gustul ei va reuși sa-ți incante papilele gustative/ Iata de ce ingrediente ai nevoie pentru aceasta mancare gustoasa și sanatoasa, dar și care este modul de preparare!

- Ne aflam in postul Paștelui, cel mai greu din an, iar din acest motiv ne-am pregatit sa-ți prezentam cea mai simpla rețeta de brioșe cu nuci. Este desertul care iți va incanta papilele gustative in aceasta perioada din an. Iata de ce ingrediente ai nevoie, dar și care este modul de preparare!

- Daca vrei sa te bucuri de un preparat nou, atunci pregatește rețeta de pachețele de primavara. Acestea vor reuși sa-ți incante papilele gustative. Iata de ce ingrediente ai nevoie, dar și care este modul de preparare!

- Astazi, pe data de 9 martie 2024, sunt sarbatoriți Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia. Pentru aceasta zi de sarbatoare ți-am pregatit o rețeta simpla de mucenici muntenești fierți. Este preparatul care iți va incanta papilele gustative. Iata de ce ingrediente ai nevoie, dar și care este modul de preparare!