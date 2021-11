Proteste violente în Olanda împotriva carantinei VIDEO Proteste violente in Olanda din cauza reintroducerii carantinei. Proteste violente in Olanda, prima tara din Vestul Europei care reintroduce carantina. La Haga, manifestantii au aruncat cu pietre, artificii si…biciclete in fortele de ordine. Oamenii legii au ripostat cu gaze lacrimogene si tunuri cu apa si au facut mai multe arestari. Conform noilor reglementari, din aceasta seara in Olanda toate restaurantele, barurile si supermarketurile se inchid la ora 20, iar mall-urile si magazinele non-esentiale la ora 18. Carantina partiala se va incheia peste trei saptamani. Desi 85% din populatia… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

