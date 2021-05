Stiri pe aceeasi tema

- Mii de persoane au participat in orasele din Franta la proteste de Ziua Muncii. La Paris au avut loc ciocniri intre manifestanti si fortele de ordine, iar 34 de protestatari au fost arestati, relateaza Reuters potrivit news.ro Manifestantii au incendiat pubele si au spart geamurile unei banci.…

- Comisia de Arbitri a UEFA a numit brigazile pentru meciurile care se vor disputa in aceasta vara la Campionatul European de fotbal. Potrivit uefa.com, printre arbitrii de pe lista se afla si Ovidiu Hategan si Istvan Kovacs. De asemenea, Stephanie Frappart, din Franta, va fi prima femeie parte…

- CHIȘINAU, 11 apr – Sputnik. Un numar de 331 cazuri de COVID-19 au fost inregistrate in ultimele 24 ore, a raportat Ministerul Sanatații in seara de duminica, 12 aprilie. Reamintim ca pe 10 aprilie au fost anunțate 830 de cazuri noi. © AFP 2021 / JOEL SAGETAntirecorduri COVID in lume: Care sunt…

- Alte 1428 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova.Din numarul total de cazuri, 7 cazuri sunt de import (1 – Franța, 2 – Germania, 1- Marea Britanie, 1 – Romania, 1- SUA, 1– Turcia).

- Mii de manifestanti impotriva masurilor de combatere a coronavirusului au protestat sambata in Germania, in orasul Kassel, impotriva restricțiilor impuse de autoritați pentru a limita efectele pandemiei de coronavirus.

- Demonstratiile din orasul german Kassel (landul Hessa) impotriva restrictiilor legate de COVID-19 au degenerat sambata in violente intre politie si protestatari, transmite dpa, informeaza Agerpres. Politia a afirmat ca mai multe mii de persoane s-au adunat in centrul orasului Kassel pentru…

- Razvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, a anunțat ca FRF, LPF, firma care deține drepturile TV și reprezentanții cluburilor din Liga 1 au ajuns la un acord privind implementarea sistemului VAR în campionatul intern.Primii pași ar urma sa fie facuți la finalul lunii…

- Momentul în care în fotbalul românesc va funcționa video arbitrajul se apropie, informeaza Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF, Razvan Burleanu. Discuțiile dintre Federație și LPF vor duce spre un numitor comun. Astfel, conform lui Vochin a fost lamurita și problema…