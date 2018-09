Stiri pe aceeasi tema

- Controversata reforma a pensiilor prevede o crestere treptata a varstei de pensionare, la 63 de ani pentru femei si 65 pentru barbati, fata de 55 si 60 de ani, in prezent. La Moscova, manifestantii au scandat lozinci impotriva reformei pensiilor, initiata de Executivul rus, in urma cu doua luni. "Un…

- Liderul PSD Liviu Dragnea isi va asuma noua lege a pensiilor, desi Ministerul Muncii, condus de Olguta Vasilescu, a elaborat proiectul. Legea are un impact major pentru electoratul PSD. Potrivit unor surse politice, Dragnea si Olguta Vasilescu s-au certat miercuri, la Parlament. Ministrul Muncii a insistat…

- Proiectul Legii pensiilor, asupra caruia au existat inclusiv miercuri discutii intre liderul PSD Liviu Dragnea si ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, urmeaza sa fie pusa astazi in dezbatere publica, scrie news.ro.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, si ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca in urma aplicarii noii legi a pensiilor, care va fi pusa saptamana viitoare in dezbatere publica, fiecare pensie va fi cel putin dublata in 2021. „Noua lege a pensiilor va schimba foarte multe lucruri in bine, pentru toate categoriile de pensionari. Fiecare…

- Liderul de la Kremlin a semnat un decret prin care este resuscitata ”directia politico-militara” a fortelor armate, organ infiintat de bolsevici care se chema inainte ”biroul rus al comisarilor politici”. Acesti comisari si subordonatii lor, ”politrucii” (directori politici) si ”zampolitii” (adjunctii…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri seara la Antena 3 ca in aceasta vara va lucra cu premierul Viorica Dancila, cu ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si cu alti colegi pentru realizarea unei noi legi a pensiilor care sa “indrepte o uriasa nedreptate care exista in Romania de ani…

