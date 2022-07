Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc, aceasta seara, la Periam, in urma caruia opt persoane au fost spitalizate la Timisoara. Toti cei opt erau cetateni straini. Soferul microbuzului care a produs accidentul si un pasager au fugit la locul faptei. In aceasta seara, in jurul orei 19.13, polițiștii din Sannicolau…

- Cel putin 12 persoane au fost ucise si alte 40 au fost ranite joi in bombardamente ruse intense asupra orasului Severodonețk, in estul Ucrainei, deja aproape incercuit de fortele Moscovei, a anuntat guvernatorul regional, informeaza AFP. Rusii „au inceput sa bombardeze de dimineata centrul regional,…

- In zona unde un carutas a fost luat de o viitura, in comuna ieseana Schitu Duca, s-au deplasat mai multe echipe de interventie, inclusiv scafandri. Un cal a fost salvat, iar celalalt a fost gasit mort, prins sub caruta.

- Ciocnirile dintre sustinatorii guvernului si manifestantii antiguvernamentali din Sri Lanka s-au soldat luni cu cinci morti si peste 189 de raniti, potrivit unui ultim bilant furnizat de politie, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Mii de oameni au protestat pe strazile Frantei, duminica, pentru a cere mariri salariale si pentru a-i cere presedintelui Emmanuel Macron sa renunte la planul sau de a creste varsta de pensionare, relateaza Reuters.

- Peste 160 de polițiști din Alba vor fi la datorie cu ocazia Floriilor și a Paștelui Catolic. Unde vor acționa forțele de ordine Polițiștii din Alba vor fi la datorie cu ocazia manifestarilor prilejuite de Sarbatoarea Floriilor Ortodoxe si de Pastele Catolic. Vor fi suplimentate efectivele de siguranta…

- Vineri dimineața, cel putin 152 de oameni au fost raniti pe Esplanada Moscheilor din Ierusalim, dupa o noua serie de ciocniri intre fortele de ordine si palestinieni. Fortele israeliene au intrat cu forta in complex, in timp ce mii de palestinieni erau adunati la rugaciune. Atunci a inceput si haosul,…

- Arme cu șocuri electrice pentru forțele de ordine din Italia. Pentru Poliție, Carabinieri și Garda de Finanțe, armele electrice au ajuns deja in 18 orașe italiene, iar din luna mai vor fi distribuite pe intreg teritoriul țarii.Executivul italian a cumparat 4.