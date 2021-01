Stiri pe aceeasi tema

- Cladirea Capitolului, unde se desfașura ședința in care Congresul urma sa valideze alegerea lui Joe Biden, a fost ocupata de susținatori ai președintelui in funcție, Donald Trump. Unii dintre congresmeni, pe cale sa fie evacuați, s-au baricadat in birouri. Situația tensionata din SUA i-a facut pe unii…

- Vicepresedintele american, Mike Pence, a fost evacuat din Capitoliului american, unde se afla miercuri pentru sesiunea comuna a Congresului, transmit agentiile internationale de presa. Inainte ca dezbaterile sa se transforme in haos, Mike Pence deschisese sedinta comuna…

- Sustinatorii presedintelui in exercitiu Donald Trump au patruns miercuri in plenul Camerei Reprezentantilor, care fusese deja evacuata, si s-au implicat intr-o confruntare armata cu agentii de securitate de la Capitoliu, care au transmis ca au auzit focuri de arma, relateaza EFE.

- Sustinatori ai lui Donald Trump s-au adunat miercuri la Washington pentru a contesta alegerile din 3 noiembrie, in conditiile in care Congresul este asteptat sa-l valideze rezultatul acestora si sa-l confirme pe democratul Joe Biden drept noul presedinte al Statelor Unite.

- O procedura formala, aceea de a valida rezultatul alegerilor prezidențiale din noiembrie, se desfașoara in Statele Unite sub tensiune. Mai mulți susținatori ai lui Donald Trump s-au adunat in capitala Washington D.C. pentru a protesta fața de rezultatele alegerilor, susținand ca republicanul a fost…

- Congresul de la Washington a respins vineri, cu o larga majoritate, veto-ul presedintelui Donald Trump asupra bugetului apararii, transmit agentiile internationale de presa. Senatul, unde republicanii lui Trump detin majoritatea, a adoptat cu peste doua treimi din voturi - pragul necesar…

- CHIȘINAU, 4 nov – Sputnik. Un grup de protestatari a ieșit marți pe strazile din Washington, in timpul numararii voturilor la alegerile prezidențiale din SUA. Alegatorii din toate statele americane si-au exprimat votul, alegand intre președintele actual Donald Trump și rivalul sau democrat,…