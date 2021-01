Stiri pe aceeasi tema

- Politia rusa a retinut-o sambata pe Iulia Navalniia - sotia principalului opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, aflat in detentie - la un protest care are loc la Moscova, dupa cum a anuntat chiar ea pe contul ei de Instagram, dintr-o duba a politiei, transmite Reuters.

- Politia rusa a retinut-o sambata pe Iulia Navalniia - sotia principalului opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, aflat in detentie - la un protest care are loc la Moscova, dupa cum a anuntat chiar ea pe contul ei de Instagram, dintr-o duba a politiei, transmite Reuters, potrivit AGERPRES.…

- Politia din Moscova a inceput sambata sa faca arestari inaintea mitingului care urmeaza sa aiba loc in capitala Rusiei, in favoarea principalului opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a relatat un reporter al Reuters. Mitingul este programat sa inceapa la ora 11:00 GMT in piata Puskin…

- Aleksei Navalnii, unul dintre principalii opozanti ai Kremlinului, a declarat marti ca Administratia penitenciarelor din Rusia i-a cerut unui tribunal incarcerarea lui pentru presupusa incalcare a termenilor sentintei cu suspendare pe care o efectueaza, transmite Reuters. In luna decembrie, Administratia…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat din nou Rusia, marti, pentru "tratamente degradante" aplicate lui Aleksei Navalnii, principalul opozant al Kremlinului, relateaza AFP.Victima la sfarsitul lunii august a unei otraviri a carei responsabilitate el o atribuie Kremlinului,…