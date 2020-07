Stiri pe aceeasi tema

- Publicatia 444.hu anunta ca marsul de protest a fost organizat de o serie de organizatii civice, precum MUOSZ. Protestatarii marsaluiesc de la sediul redactiei Index pana la Castelul Buda (cunoscut simbol istoric al regilor ungari din Budapesta). Se vor tine discursuri in Piata „Sf. Gheorghe", au anuntat…

- Mai multe organizatii civice au organizat un mars de protest, dupa ce jurnalistii publicației independente Index.hu au demisionat in masa, din pricina presiunilor politice, scrie G4media.Sute de persoane s-au adunat vineri seara la sediul publicației independente Index.hu, in semn de solidaritate cu…

- Partidul Socialist din Ungaria a cerut guvernului conservator "clarificari" in legatura cu achizitiile publice realizate in timpul epidemiei cu noul coronavirus, a anuntat vineri o deputata socialista citata de MTI, noteaza Agerpres. Ministerul de Externe a ordonat achizitia de ventilatoare "la un…

- Ungaria a decis noi restrictii in ce priveste trecerea frontierelor, care vor intra in vigoare de miercuri, pentru a preveni raspandirea COVID-19, a anuntat duminica seful de cabinet al premierului Viktor Orban. Decizia a fost luata in urma reaparitiei unui numar mare de cazuri in mai multe tari, a…

- Fostul premier Adrian Nastase a scris pe blogul personal ca a primit de la prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, o scrisoare de felicitare, impreuna cu o colecție de vinuri din Ungaria, cu ocazia aniversarii. „Astazi l-am primit, la solicitarea sa, pe ambasadorul Ungariei la Bucuresti, domnul Botond…

- Ieșirea din țara s-a transformat intr-un calvar pentru romanii care se intorc la munca in strainatate. Au de așteptat mai multe ore ca sa treaca de controlul de la frontiera cu Ungaria. Controlul amanunțit al documentelor duce la timpi de așteptare foarte mari.