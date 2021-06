Proteste la Berlin. Nemții NU vor Tesla acasă la ei Grupuri ecologiste germane contesta oficial autorizatia provizorie de constructie a gigafabricii Tesla de langa Berlin. Obiectia este bazata pe afirmatia ca Tesla nu a clarificat suficient ce masuri de precautie va lua pentru a preveni ca un gaz extrem de otravitor sa scape din fabrica, potrivit documentului. Totodata, obiectia sustine ca Tesla a modificat documentele din cerere, pentru a produce celule de baterii la sediul fabricii, pentru care nu a obtinut autorizatia necesara. Grupurile, Gruene Liga si NABU, au afirmat ca se vor adresa justitiei, daca autoritatile statului nu vor cere supendarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

