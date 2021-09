Stiri pe aceeasi tema

- Cateva mii de protestatari au folosit sambata cauciucuri, pietre si vehicule pentru a bloca drumurile care duc spre orasul Cetinje din sud-vestul Republicii Muntenegru, in incercarea de a bloca Biserica Ortodoxa Sarba sa desfasoare o ceremonie de intronizare pentru noul sau sef, Joanikije II, transmite…

- Mai mulți oameni au fost uciși joi în orașul afgan Asadabad dupa ce luptatori talibani au deschis focul asupra unor oameni ce fluturau steagul național de Ziua Independenței, potrivit unui martor citat de Reuters. Incidentul vine la o zi dupa ce alte trei persoane au fost ucise din cauza unui…

- Decizia anunțata in noaptea de duminica spre marți de șeful statului a fost salutata de protestatari, dar oponenții sai il acuza de lovitura de stat, la zece ani de la revoluția care a adus democrația in țara nord-africana, scrie BBC . Președintele Tunisiei l-a demis pe premierul Hichem Mechichi și…

- Brazilienii au ieșit in strada in mai multe orașe ale țarii, pentru a cere punerea sub acuzare președintelui de extrema-dreapta Jair Bolsonaro, a carui popularitate s-a prabușit dramatic in ultimele saptamani ca urmare a unor scandaluri de corupție și dupa gestionarea dezastruoasa a pandemiei de Covid care…

- Autoritațile din Cuba acuza Statele Unite de implicare in cele mai ample proteste antiguvernamentale din ultimii 30 de ani care au avut loc in weekend in insula din America Centrala și au arestat luni zeci de activiști, in timp ce administrația Biden a aparat dreptul cetațenilor de a manifesta, relateaza…

- Germania ar putea sista primirea de gaze rusesti prin gazoductul submarin Nord Stream 2 daca Moscova nu respecta conditiile acordului sau il utilizeaza pentru a face presiuni asupra Ucrainei, a declarat, sambata, candidatul CDU/CSU (Uniunea Crestin-Democrata/Uniunea Crestin-Sociala) la cancelarie, Armin…