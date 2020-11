Stiri pe aceeasi tema

- Regiunea Campania a fost declarata, vineri, zona rosie si va fi inchisa. Mii de locuitori din orasul Napoli au ieșit pe strazile orasului si au criticat guvernul Conte. Spitalele au ajuns la saturatie dar napolitanii nu accepta inchiderea regiunii Campania. Guvernul italian a anuntat, vineri…

- Italia se indrepta catre carantina totala. Decizia va fi luata in 15 noiembrie, daca numarul contaminarilor nu se reduce pana atunci. De miercuri intra in vigoare noi restricții in anumite zone, informeaza Mediafax.

- Italia se indrepta catre carantina totala. Decizia va fi luata in 15 noiembrie, daca numarul contaminarilor nu se reduce pana atunci. De miercuri intra in vigoare noi restricții in anumite zone.Ipoteza carantinei totale este pe masa autoritaților, scrie Corriere della Sera. Nu doar pentru…

- Italia se indrepta catre carantina totala. Decizia va fi luata in 15 noiembrie, daca numarul contaminarilor nu se reduce pana atunci. De miercuri intra in vigoare noi restricții in anumite zone.

- Belgia intra de duminica in carantina totala, timp de o luna, pe fondul crizei de personal medical si a paturilor de la ATI. Spitalele si laboratoarele de testare si-au depasit capacitatea, iar numarul internarilor zilnice se dubleaza la fiecare opt zile, relateaza Mediafax.

- Belgia intra de duminica in carantina totala, timp de o luna, pentru a salva sistemul sanitar. Spitalele si laboratoarele de testare si-au depasit capacitatea, iar numarul internarilor zilnice se dubleaza la fiecare opt zile.

- Belgia intra de duminica seara in carantina totala, timp de o luna, pe fondul crizei de personal medical si a paturilor de la ATI. Spitalele si laboratoarele de testare si-au depasit capacitatea, iar numarul internarilor zilnice se dubleaza la fiecare opt zile. Belgia impune din nou masuri stricte de…

- Europa revine încetul cu încetul la carantina totala. Prima țara europeana care a trecut de la un milion de cazuri, Spania, este la un pas de a instaura din nou carantina totala. Franța a depașit și ea acest prag psihologic, în timp ce în…