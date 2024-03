Isprava unui austriac la Arad. Un polițist era pasagerul

Un cetățean austriac în vârstă de 44 de ani a fost prins pe străzile din Arad în timp ce conducea sub influenţa drogurilor un bolid de lux. În urma unui control de rutină, agenții, care l-au oprit in trafic, au descoperit că mașina avea numere false, iar șoferul era sub influența drogurilor.… [citeste mai departe]