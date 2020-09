Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PSD la Primaria Sectorului 1 pentru un nou mandat, Dan Tudorache, s-a deplasat la Biroul Electoral al Sectorului 1 si cere renumararea voturilor in toate sectiile de votare din aceasta zona administrativ-teritoriala. Mai multi sustinatori ii sunt alaturi, in fata Biroul Electoral al Sectorului…

- Biroul Electoral Central a decis marti seara sa nu adopte hotararea pentru interpretarea Legii 115/0215 prin care Biroul Electoral Sectorul 1 sa treaca la renumararea tuturor voturilor, chiar daca acestea nu au fost contestate la momentul incheierii numaratorii in secțiile de votare.Decizia…

- Presedintele USR Sector 4, Paul Ene, reclama furturi ale voturilor Aliantei, in mai multe sectii de votare. Potrivit acestuia, la Sectia 759, desi au fost raportate zero voturi pentru USR PLUS, in realitate erau 382, ceea ce situa Alianta pe locul 1 in sectia respectiva. ”Asa se fura”, a afirmat…