Proteste de amploare în Franța: Anarhiștii au atacat forțele de ordine Sunt proteste violente, sambata, in mai multe orașe din Franța. Grupurile de anarhiști au atacat forțele de ordine. Protestatarii violenți au distrus magazine, mașini și obiecte de mobilier stradal. Francezii protesteaza fața de legea siguranței, considerata un atac la libertatea presei și la libertatea de expresie. Manifestațiile au devenit violente dupa ce printre protestatarii pașnici s-au raspandit și anarhiști. Prin legea siguranței se interzicea difuzarea și distribuirea de imagini care arata eventuale abuzuri ale poliției din timpul intervențiilor. Protestatarii cer renunțarea la aceasta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Orasul Compiegne de langa Paris a fost luni scena unor ciocniri intre elevi de liceu si politie, pe fondul unor proteste legate de riscurile de sanatate presupuse de mentinerea deschisa a scolilor. Aproximativ 100 de elevi, care cereau inchiderea liceului, s-au batut cu forțele de ordine, au vandalizat…

