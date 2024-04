Michael Jordan. MVP-ul și majoritatea simplă Este cel mai bogat baschetbalist din istorie. Suficient de controversat. Extraterestru, mare amator de golf și gambling. Criticat și admirat. Dominant. Uluitor ca atlet. Dar mai presus de orice, extraordinar de carismatic. Și nu prin multifațetarea digitala sau prin bizz-ul companiilor create. Prea puțin din toate astea. Puterea de atracție și ce il face cel mai bun din toate timpurile vine dintr-un loc necunoscut și prea puțin pamantean. Modelarea spațiuluiNumarul titlurilor caștigate nu conteaza aici. Și nici valoarea contului din banca. Desigur, nici faptul ca nu este cel mai bun marcator din… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un sondaj anonim al publicației The Athletic in randul jucatorilor din NBA ne spune ca tot Michael Jordan e considerat cel mai bun baschetbalist din istorie, dar și ca LeBron James micșoreaza distanța an de an. Un numar-record de 142 de jucatori din liga profesionista nord-anericana de baschet au raspuns…

- Varza alba și varza roșie sunt doua varietați ale aceleiași legume din familia Crucifere. Varza este un aliment consumat pe scara larga și se gasește cu ușurința in piețe și supermarketuri. Diferența dintre varza alba și varza roșie consta in anumiți compuși responsabili pentru nenumarate beneficii…

- Proteza fixa pe implanturi reprezinta o soluție avansata pentru restaurarea dinților lipsa. Acest tip de tratament dentar reprezinta o alternativa durabila și estetica in comparație cu modelele clasice. Aceasta tehnologie inovatoare a devenit tot mai populara datorita beneficiilor sale extinse și rezultatelor…

- Organizarea petrecerii de nunta este un subiect delicat pentru orice cuplu care iși dorește ca totul sa iasa perfect pentru a avea o seara de neuitat alaturi de cei dragi. Problema la aceasta abordare este ca majoritatea se concentreaza mai mult pe felul in care arata lucrurile, decat pe experiența…

- Unul dintre cele mai celebre cupluri din lumea showbizului romanesc, Horia Brenciu și Alice sunt impreuna din anul 2006. Mulți in iubesc pe cei doi, dar mai puțini știu ce diferența de varsta este intre Horia și Alica și cum s-au cunoscut. Diferența de varsta intre Horia Brenciu și Alica Horia și Alice…

- Kobe Bryant era renumit pentru faptul ca depasea asteptarile, asa ca nu ar trebui sa fie o surpriza faptul ca, in ziua in care statuia regretatului star a fost dezvelita in fata arenei echipei Los Angeles Lakers, s-a dezvaluit ca in total vor fi trei statui, relateaza Reuters, potrivit news.ro.La…

- Tavanul fals reprezinta un al doilea tavan care este plasat sub tavanul principal al unei incaperi. Aspectul sau poate varia considerabil in funcție de materialul folosit și stilul ales, oferind astfel o mare flexibilitate in design. Asigura izolare termica și fonica Unul dintre cele mai mari avantaje…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat in ședința de astazi a deliberativului ca nu va renunța la acțiunile de promovare a turismului tradițional din Bucovina și proiecte precum „Jocul pe toloaca”. Afirmația a fost facuta dupa ce consilierul județean PSD Cezar Ioja i-a…