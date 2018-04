Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Organizației Mondiale a Turismului Națiunilor Unite, turismul mondial tocmai a atins punctul sau cel mai inalt in ultimii șapte ani. De fapt, datele preliminare ale organizațiilor arata ca peste un miliard de persoane au calatorit pe plan internațional anul trecut, cu o creștere…

- Calea Victoriei devine o expoziție itineranta in aer liber, in perioada 12-15 aprilie, cu ocazia celei de-a patra ediții Spotlight 2018 – Bucharest International Light Festival, cand harta instalațiilor de lumina va fi extinsa cu noi locații din Capitala. Astfel, pe langa traseul deja consacrat – Calea…

- Raspunsul Rusiei, dupa ce SUA și UE au expulzat zeci de diplomați ai Moscovei. Un purtator de cuvant al Kremlinului a declarat ca regreta ca statele vestice au luat decizia expulzarii diplomaților ruși. ”Raspunsul Rusiei va fi bazat pe principiul reciprocitații”, a declarat acesta, scrie Reuters. Reamintim…

- UEFA a oficializat schimbarile stabiliite pentru urmatoarele trei stagiuni. De la 22 a crescut la 26 numarul echipelor admise direct in faza grupelor, cate patru din Anglia, Spania, Italia și Germania, cate doua din Franța și Rusia și cate una din țarile de pe locurile 7-10 in topul coeficienților,…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a desemnat firma care va realiza soseaua de centura Timisoara Sud. Pentru aceasta lucrare au luptat firme din Turcia, Spania, Italia, Israel, China, Germania, Austria, Bulgaria, Slovacia si Romania.

- Sase lucrari ale unor artisti din Spania, Italia, Rusia, Germania, China si Romania au fost selectate, in urma unui open call lansat la inceputul anului, in finala concursului de video mapping Spotlight care se va desfasura in perioada 12-15 aprilie in cadrul festivalului Spotlight - Bucharest International…

- Daca nu știi foarte multe lucruri despre Amazon.com, iți spunem ca aceasta platforma este cel mai mare magazin online din lume. Pe aceasta platforma se deschid afaceri de succes. 200.000 de vanzatori (dintre ei poți face și tu parte) și peste 306 milioane de cumparatori din SUA acceseaza acest magazin.…

- Peste 8.000 de straini locuiesc in Cluj. De unde provin si de ce au ales Capitala Transilvaniei Un numar de 8.509 cetateni straini locuiau in 2017 pe teritoriul judetului Cluj. Alti 210 au fost depistati cu sedere ilegala. 2.826 de straini provin din state terțe, cei mai mulți din Republica Moldova,…