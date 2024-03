Revolta fata de nepasarea conducerii scolii din Bucuresti, in care un copil a fost violat de doua ori in toaleta. Parintii cer socoteala directoarei care nu a luat nicio masura pentru a proteja victima dupa primul incident, iar acum, un al doilea agresor, despre care se crede ca e in clasa a VIII-a, e in continuare neidentificat si liber sa agreseze sexual alt copil in scoala. Dupa ce ororile au aparut in presa, Inspectoratul Scolar a aflat de caz si a demarat o ancheta. „Nu mai am voie in scoala. Ca nu mai am copilul in scoala. Pai copilul meu a fost violat”, spune tatal copilului abuzat. Este…