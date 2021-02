Stiri pe aceeasi tema

- Echipele de salvare din China au scos la suprafata, duminica, 11 mineri blocati la 600 de metri adancime de doua saptamani, potrivit presei locale citate de BBC, potrivit News.ro. Tunelul de acces in mina de aur Hoshan din provincia Shandong s-a prabusit dupa o explozie, pe 10 ianuarie.…

- Spaniolii continua sa plece de la Dinamo, nu doar de la prima echipa, ci și de la formația secunda. Aduși in octombrie de managementul spaniol, pentru a jucatla Dinamo 2, Raul Garcia Asid (mijlocaș de 23 de ani) și atacantul Antonio Iglesias Hidalgo (21 de ani), nu s-au prezentat la reunirea echipei…

- O explozie puternica a avut loc pe 10 ianuarie la o mina din China, afectind calea de ieșire și sistemele de comunicații, iar mulți mineri au ramas blocați in subteran. Acum, responsabilii operațiunii de salvare au anunțat ca 12 mineri blocați la aproximativ 600 de metri de ieșire sunt inca in viața.…

- Protestele fața de deciziile guvernului privind salarizarea se reiau luni, anunța RRA. Caravana sindicatelor polițiștilor ajunge in Timiș, iar la București, conform calendarului anunțat de Confederația Cartel ALFA, va fi pichetat sediul președinției. ULTIMA ORA | Campania de vaccinare, blocata…

- In localitatea ieseana Roscani mai multi muncitori lucrau la canalizare, un mal s-a desprins si a cazut peste doi dintre angajații care executau lucrarea. Colegii de munca au sarit in ajutorul acestora, unul a fost scos, iar cel de-al doilea nu. Posibil ca cel care a ramas prins sub malul de pamant…

- Ceremonia de inaugurare a președintelui ales, Maia Sandu, va costa de citeva ori mai mult, decit cea din 2016, cind a fost investit Igor Dodon. Despre aceasta șeful statului a declarat la N4. „Colegii din administrația prezidențiala subt in discuții, ultimele 10 zile sau 2 saptamini cu echipa doamnei…

- George Gima USR PLUS este invitatul nostru de astazi la ZIUA Electorala, live pe www.ziuaconstanta.ro dar si pe www.facebook.com ziuaconstanta. George Gima, candideaza pentru Camera Deputatilor, pe locul IV pe lista Aliantei USR PLUS de la Constanta.George Gima: "E o campanie atipica. Incercam sa compensam…

- In ediția de aseara, Anna Lesko s-a confruntat cu aliata șiprietena ei, Viviana Sposub. Dupa o lupta frumoasa, in trei runde, Anna areușit sa demonstreze ca-și merita locul in competiție și a caștigat cu 2-1,reușind sa caștige un loc in urmatoarea etapa a jocului. Insa ceea ce a urmati-a șocat pe toți…