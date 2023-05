Stiri pe aceeasi tema

- O femeie imbracata in culorile drapelului Ucrainei a surprins pe covorul rosu al festivalului de la Cannes, duminica seara, inainte de proiectia in afara competitiei a filmului „Acide” al regizorului francez Just Philippot, ea acoperindu-se cu sange fals, relateaza Ouest-France.

- Este a 395-a zi de la inceputul razboiului in Ucraina.Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis, vineri seara, ca Ucraina nu ii va ierta pe ruși pentru toate decesele și ranile suferite. El a mai transmis ca teroriștii ruși vor fi infranți in razboiul disputat pe teritoriul ucrainean.

- In discursul de marți seara, liderul ucrainean a oferit primele informații detaliate despre vizita premierului nipon la Kiev, subliniind importanța datei la care acesta s-a aflat in țara invadata de ruși. Astfel, pe 21 martie 2023, Ucraina a sarbatorit un an de la prima victorie impotriva fortelor de…

- Sediul Prefecturii Galati va fi iluminat, vineri seara, in culorile drapelului ucrainean, in semn de solidaritate cu statul vecin, informeaza Biroul de presa al institutiei. ‘In semn de solidaritate cu Ucraina, sediul Institutiei Prefectului – judetul Galati va fi iluminat in aceasta seara, incepand…