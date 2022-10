Stiri pe aceeasi tema

- Refugiatii ucraineni protesteaza, sambata dupa-amiaza, la Constanta, fata de crimele ce razboi ale Rusiei din Ucraina, ei solicitand ca aceasta agresiune sa inceteze. Ei au pancarte cu mesaje precum "Russian war crimes a Genocide of Ukraine" (Crime de razboi ale Rusiei a Genocidul Ucrainei) si "Russia…

- Inițiatorii marșului de protest sunt cetațeni ai Ucrainei din orașele Odesa, Herson, Nikolaev, Kiev, Harkov, Dnepr care sunt nevoiți sa caute protecție temporara in Romania.Protestul este autorizat de Primaria Constanța, Poliția Municipiului Constanța, Inspectoratul de Jandarmi Județean Constanța și…

- Refugiații ucraineni din Constanța vor protesta sambata, incepand cu ora 15.00, impotriva crimelor de razboi ale Rusiei in Ucraina. Manifestanții vor pleca din fața monumentului Victoriei din Parcul Arheologic și vor merge, ulterior, in fața Consulatului general al Federației Ruse de la Constanța. Inițiatorii…

- Sambata, 15 octombrie, in intervalul orar 15:00 ndash; 19:00, va avea loc un protest, la Constanta, in urma crimelor comise de trupele rusesti in Ucraina. Participantii vor avea steagurile Ucrainei si se vor opri in fata Consulatului Rusiei la Constanta. Punctul de pornire va fi Statuia Victoriei, din…

- Peste o mie de tone de bunuri, constand, printre altele, in vehicule de interventie, medicamente si ratii alimentare, va ajunge marți, 4 octombrie, printr-un transport maritim in portul Agigea din Constanta, acesta fiind cel mai important ajutor umanitar de pana acum al Frantei pentru Ucraina, a anunțat…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, in discursul adresat natiunii sambata seara, ca la Izium au fost gasite noi dovezi ale faptului ca persoanele inmormantate acolo au fost torturate, scrie news.ro. „Lucrarile de exhumare au continuat astazi la Izium, regiunea Harkov. Sunt examinate…

- Rușii au atacat din nou cu rachete orașul port Odesa, marți dimineața, și au bombardat Nikolaev și Harkov. In Donețk, trupele ucrainene au lovit un depozit de petrol, ceea ce a provocat un incendiu major. Pe de alta parte, Volodimir Zelenski a cerut Europei sa "raspunda razboiului gazului" purtat de…

- Mihaly Varga, ministrul ungar al finantelor, a lansat joi atacuri la adresa Uniunii Europene intr-un discurs la Baile Tusnad, potrivit Rador, care citeaza agenția MTI. Liderii FIDESZ au o campanie indelungata de atacuri la adresa UE dupa ce instituțiile europene au sancționat derapajele anti-democratice…