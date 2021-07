Stiri pe aceeasi tema

- Cateva sute de persoane protesteaza, sambata, in Piata Universitatii fața de posibilele restrictii pentru persoanele nevaccinate anti-COVID. Protestarii au pancarte inscriptionate cu mesaje precum „Stop vaccinarii fortate”, „Nu vrem domiciliu fortat”, „HoReCa libera”. Acestia striga lozinci precum „Iesiti…

- Aproximativ 200 de persoane protesteaza, sambata, in Piata Universitatii, fata de posibile restrictii pentru cetatenii nevaccinati impotriva COVID-19. Manifestantii au strigat lozinci precum: "Luptam, luptam, luptam si castigam!", "Libertate!", "Nu ne vaccinam!", "Iesiti din case!", "Jos Guvernul!",…

- Aproximativ 5.000 de manifestanti au manifestat miercuri in Grecia, dintre care 3.000 in centrul Atenei, impotriva vaccinarii obligatorii a ingrijitorilor si a personalului din caminele de batrani, a estimat politia. In ajunul votului din parlament asupra unui decret care ar face obligatorie…

- Pompiliu Diplan ii invita pe romani la marele protest de sambata, 24 iulie, din Piața Universitații, impotriva obligativitații vaccinarii și a segregarii sociale prin impunerea pașapoartelor de vaccinare in toate contextele vieții publice. Starea de Libertate se pronunța impotriva vaccinarii anti-Covid…

- Proteste masive in mai multe orase din Franta fata de masurile presedintelui Emmanuel Macron privind vaccinarea si certificatul COVID-19. Emmanuel Macron a decis vaccinarea obligatorie a personalului medical si extinderea utilizarii certificatelor COVID-19. Manifestantii au scandat „Libertate”, „Contra…

- Sute de manifestanti au protestat fata de restrictiile impuse in lupta impotriva pandemiei covid-19 in cartierul in care se afla cladirile Uniunii Europene (UE) la Bruxelles si au strigat ”Libertate!”, relateaza AFP. Manifestantii s-au adunat intr-un parc si s-au indreptat apoi, sambata, catre…

- Cei care au ales sa se imunizeze vor scapa de masca și vor putea face petreceri private. Și pentru industria HORECA, vaccinarea va aduce un plus: restaurantele și hotelurile vor fi deschise in proporție de 100%, doar pentru persoanele imunizate.MASURI POSIBILE, IN FUNCȚIE DE EVOLUȚIA VACCINARIICondiția…