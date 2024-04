Stiri pe aceeasi tema

- Brichetele din rumeguș reprezinta o soluție moderna și sustenabila pentru incalzire, devenind din ce in ce mai populare in randul celor care cauta alternative ecologice la combustibilii tradiționali.

- In fiecare sezon de gradinarit, obiectivul tuturor pasionaților de gradina este sa obțina rezultate spectaculoase și sa se bucure de o gradina frumoasa și productiva. Cu toate acestea, pentru a atinge acest scop, este esențial sa dispunem de unelte adecvate și eficiente. Aceste unelte nu sunt doar accesorii,…

- O mama disperata plange și vrea sa-și salveze copiii. Olga Sirbu, mama copiilor Alexandru și Tatiana povestește ca cei doi au o singura șansa: cea a transplantului de maduva. Frații Sirbu sufera de imunodeficiența primara combinata, o boala invizibila, dar mortala. Corpurile lor nu produc celule care…

- Portugalia va contribui cu 100 de milioane de euro la un proiect inițiat de Cehia prin care se urmarește sa se livreze muniție Ucrainei din țari terțe. Ministerul Apararii de la Lisabona a precizat ca inițiativa vizeaza livrarea rapida a celei mai mari cantitați de muniție posibile. „Utilizarea acestor…

- Un tratament preventiv impotriva bronsiolitei, autorizat recent, a prezentat o eficienta de 90% in protejarea sugarilor in fata riscului de spitalizare in acest sezon epidemic in Statele Unite, au anuntat autoritatile americane din domeniul sanatatii, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Tratamentul in…

- Se numește Eliza Mara-Stancu, este din localitatea Șiria, are doar 3 ani și se confrunta cu grave probleme de sanatate. Are nevoie de 70.000 de... The post Viața Elizei depinde de 70.000 de euro! Fiecare dintre noi o putem ajuta… appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Dan Draghici, cofondator al grupului Draghici Dental, a declarat ca in ultimele luni obiectivul numarul unu a fost finalizarea investitiei in noul sediu din Parcul Industrial Miroslava. Investitia se ridica la aproximativ 2,5 milioane de euro si a fost finalizata. Potrivit lui Draghici, parterul…

- In timpul atacului dronelor kamikaze rusești din noaptea de 17 ianuarie, Ucraina a folosit pentru prima data sistemul de aparare antiaeriana FrankenSAM, doborand o drona Shahed, a declarat Oleksandr Kamișin, șeful Ministerului Industriilor Strategice.