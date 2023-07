Protest în fața Primăriei Galați față de prețul apei potabile, cel mai mare din țară Zeci de galațeni au protestat pe platoul din fața Prefecturii și Primariei Galați pentru a-și exprima nemulțumirea ca la Galați, oraș inconjurat de apele Dunarii, Siretului și Prutului, este practicat cel mai mare preț al apei potabile din țara. Aproximativ 60 de galațeni nu au mai dat importanța Codului Portocaliu pentru canicula și in pofida temperaturii care la ora 10.00 se apropia de 30 de grade, au venit pe platoul din fața Prefecturii și Primariei Galați pentru a protesta fața de recentele majorari de tarife la furnizarea apei potabile și serviciul de canalizare, care au ajuns sa fie cele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

