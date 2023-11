Un protest pro-poporul palestinian se desfasoara sambata, in Bucuresti, in alveola centrala a Parcului Izvor. Sute de oameni isi arata sustinerea fata de teroarea la care sunt supusi civilii din Fasia Gaza. Asociația Comunitații Palestiniene din Romania a obținut avizele necesare desfașurarii unui „Marș de protest impotriva uciderii in masa de catre Israel a civililor […] The post Protest in Bucuresti, pentru sustinerea poporului palestinian. Autoritatile, in alerta! (VIDEO) first appeared on Ziarul National .