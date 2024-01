Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 150 de soferi ucraineni si turci ale caror camioane au fost blocate la intrarea in orasul Siret, din cauza protestelor fermierilor, au organizat, la randul lor, o actiune de protest in centrul localitatii Siret, a declarat, pentru Agerpres, seful Inspectoratului de Jandarmi Judetean Suceava,…

- Coloana de camioane de pe sensul de iesire din Romania, pe drumul national DN2, masoara aproximativ zece kilometri, de la intrarea in orasul Siret pana in apropiere de localitatea Balcauti.Astept de ieri dimineata aici si nu stiu cand voi trece. E greu sa astepti ore intregi si sa nu stii cand o sa…

- Aproximativ 250 de camioane se aflau in asteptare, marti la pranz, pentru a intra in Ucraina prin Punctul de Trecere a Frontierei Siret. Cu toate acestea, accesul lor a fost brusc blocat din cauza unui protest masiv al agricultorilor, care au ocupat Drumul National 2 (DN2) cu zeci de tractoare si alte…

- Previziunile autoritaților sucevene in legatura cu ingreunarea traficului pe drumul național DN2 Suceava - Siret se implinesc. Miercuri dupa-amiaza coada de camioane aflate in drum spre Ucraina prin Punctul de Trecere a Frontierei Siret ajunsese pana pe tronsonul de drum intre Danila și Darmanești,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul PTF Siret impreuna cu lucratorii vamali au descoperit 147.500 pachete de țigari de proveniența duty free, ascunse intr-un automarfar care transporta colete cu croissante. In data de 18 noiembrie a.c., in jurul orei 21.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Siret, jud.…

- Politistii de frontiera si lucratorii vamali din cadrul PTF Siret au descoperit in microbuzul unui cetatean ucrainean, ascunse dupa bancheta din spate, petarde in valoare de 6.000 de lei pentru care nu a putut prezenta niciun document justificativ.Ieri, 1 noiembrie a.c., in jurul orei 13.00, in Punctul…