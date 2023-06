Preoții din cadrul Protoieriei Pitești au donat sânge

În județul Argeș a fost marcată Ziua Mondiala a Donatorului de Sange, care are loc, in fiecare an pe 14 iunie. Sectorul Social Filantropic și de Misiune al Eparhei a organizat la Centrul de Transfuzii Sanguine Pitești o acțiune de donare de sânge, la care au participat preoții de la diferite… [citeste mai departe]