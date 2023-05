Protest fără precedent: Rafila scoate bolnavii de cancer în stradă Bolnavii de cancer din Romania vor ieși in strada și vor acționa in judecata Ministerul Sanatații „pentru nerespectarea legii”, dupa ce instituția a anunțat miercuri ca lanseaza un nou Plan de Combatere a Cancerului, cand trebuia sa publice pana in iunie normele de aplicare a planului adoptat prin lege promulgata in noiembrie anul trecut. Planul […] The post Protest fara precedent: Rafila scoate bolnavii de cancer in strada appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

