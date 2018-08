Protest Diaspora. Bilantul preliminar al victimelor

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 60 de persoane au avut nevoie, in ultima ora, de asistenta medicala din partea echipajelor SMURD, in urma violentelor din Piata Victoriei, potrivit ISU Bucuresti-Ilfov. Numarul total al interventiilor echipajelor medicale a ajuns la 172. Potrivit ISU Bucuresti-Ilfov, in intervalul…

- Alte 40 de persoane au avut nevoie de asistenta medicala din partea echipajelor SMURD, in urma violentelor din Piata Victoriei, potrivit ISU Bucuresti-Ilfov. Un alt jandarm a fost lovit in zona fetei. In total, pana la ora 19.00, 76 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, dintre…

- 36 de persoane, printre care doi jandarmi, au avut nevoie de ingrijiri medicale dupa incidentele din Piața Victoriei, anunța reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) București-Ilfov. Doar doua persoane au dorit transportul la spital, transmite Mediafax.Echipajele de…

- Cateva sute de persoane s-au strans, sambata, in Piata Victoriei din Capitala si striga ”Demisia” si ”Hotii”. Oamenii se tem de adoptarea unei noi Ordonante 13 si cer vigilenta sporita, dar si mobilizare la proteste. Manifestarea, organizata ca de fiecare data pe retelele de socializare, se intituleaza…

- Alte sase persoane participante la manifestatia de miercuri seara din Piata Victoriei din Capitala au fost ridicate de jandarmi si duse la Sectia de Politie, anunta Jandarmeria, care spune ca acestea au blocat traficul pe bulevardul Aviatorilor. Intre cele sase persoane se afla si un jurnalist german,…

- Cel putin 62 de persoane si-au pierdut viata in eruptia, duminica, a Vulcanului de foc in Guatemala, au indicat luni seara autoritatile dupa descoperirea de catre echipele de salvare a numeroase corpuri calcinate, informeaza AFP. Eruptia vulcanului, inalt de 3.763 m si situat la 35 km sud-vest de capitala…

- Momente tensionate la protestul de miercuri seara din Piata Victoriei din Capitala, cand manifestantii au fortat gardurile montate de jandarmi si au ocupat strada, iar unii au incercat sa intre in curtea Guvernului.