Protest cu bălegar al agriculturilor francezi VIDEO Peste la 2.000 de fermieri francezi au ieșit pe strazile din Clermont Ferrand in semn de protest fața de noua legislație care impoziteaza utilizarea ingrașamintelor azotate. Videoclipurile distribuite online arata tractoare care lovesc lampile de pe strazile acoperite de gunoi de grajd și mormane de balegar impraștiate in fața prefecturii . Noul proiect de lege privind clima și reziliența țarii propune ceea ce fermierii descriu drept o redevența de azot „punitiva și nedreapta”. Un studiu realizat anul trecut pentru Ministerul Agriculturii din Franța a aratat ca ingrașamintele organice nu pot… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un nou protest este in derulare, marți seara, la Alba Iulia, impotriva noilor restricții anunțate de autoritați. Post-ul LIVE!Un nou protest la Alba Iulia. Oamenii nemulțumiți de restricțiile anti-COVID au ieșit pe strazile din oraș apare prima data in ProAlba .

- Un nou protest este in derulare, marți seara, la Alba Iulia, impotriva noilor restricții anunțate de autoritați. Post-ul Un nou protest la Alba Iulia. Oamenii nemulțumiți de restricțiile anti-COVID au ieșit pe strazile din oraș apare prima data in ProAlba .

- Strazile din Capitala Franței sunt aproape pustii, dupa ce guvernul a decretat carantina parțiala timp de o luna in 16 departamente ale țarii, in așteptarea celui de-al treilea val al epidemiei de coronavirus. Noile retricții au intrat in vigoare in noaptea de vineri spre sambata și afecteaza circa…

- Guvernul francez va institui restricții mai dure in unele regiuni ale tarii, inclusiv in ceea ce privește Parisul, ca raspuns la accelerarea raspandirii infectiilor cu SARS-CoV-2, potrivit presei franceze. Sistemul sanitar francez se confrunta cu o incidenta de peste 4 de contaminari la mia de locuitori.…

- Doua mari scene teatrale franceze sunt ocupate in aceasta perioada de studenti ai unor universitati de arte dramatice si de angajati din industria spectacolelor, care solicita redeschiderea spatiilor culturale, inchise de mai multe luni in Franta din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza AFP.…

- Seful statului obisnuia sa petreaca o zi intreaga - 12 ore anul trecut - la cel mai mare salon din Franta, in intalnri cu actori din filierele agroculturii si alimentatiei. ”Anul acesta, salonul este la noi”, a declarat zambind Alexandre Estivalet, unul dintre cei patru gestionari ai fermei din Etaules,…

- Examinari ale imaginilor de rezonanta magnetica (RMN) au relevat anomalii semnificative ale ochilor unor pacienti care au suferit forme grave de COVID-19, potrivit unei cercetari publicate marti de revista Radiology, relateaza agentia EFE, potrivit Agerpres. Studiul, efectuat in Franta, sugereaza…

- Jean Castex, pe Twitter: "Tuturor lucratorilor din domeniul sanitar, tuturor reprezentantilor nostri, intregului personal si agentilor din prefecturi, din agentiile pentru sanatate si din institutiile sanitare, tuturor celor care si-au unit fortele in aceasta campanie exceptionala de vaccinare: Va multumesc!"Conform…