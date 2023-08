Stiri pe aceeasi tema

- Un protest este programat in aceasta dimineata in fata Ministerului Sanatații. Partidul AUR a anuntat ca va organiza acțiunea fața de Strategia Nationala de Vaccinare pregatita si elaborata de Ministerul Sanatatii. Protestatarii ii cer ministrului Alexandru Rafila sa retraga imediat planul. Ministrul…

- AUR se agața iar de vaccinarea obligatorie pentru a caștiga electorat. Partidul lui George Simion organizeaza astazi un protest in fața ministerului Sanatații. Asta deși Alexandru Rafila a explicat ca vaccinul nu este și nu va fi obligatoriu. Cu toate acestea, noua tulpina COVID se raspandește tot mai…

- AUR a anuntat ca va organiza un protest joi, de la ora 11.00,fața de Strategia Nationala de Vaccinare pregatita si elaborata de Ministerul Sanatatii. Reprezentanții partidului susțin ca aceasta strategie „nu este altceva decat un plan metodic pentru a impune, pe sest, obligativitatea vaccinarii” si…

- Protest urmat de un scandal la sediul Ministerului Sanatații. Un grup de manifestanți, care au venit sa depuna o petiție, in legatura cu cazul medicului care a amenințat o pacienta ca ii vine sa ia un Kalașnikov sa o impuște, dupa ce i-a raspuns in limba rusa, s-au ciocnit de ușa inchisa a instituției.…

- Federatia Asociatiilor Bolnavilor de Cancer din Romania a anuntat ca va organiza un protest, joi, in fata Ministerului Sanatatii, privind implementarea Planului National de Combatere si Control al Cancerului, in conditiile in care termenul a fost 1 iulie. Federatia a transmis, totodata, ca este decisa…

- Medicii de familie din Iasi membri din Societatea Nationala de Medicina Familiei au lansat un protest public la adresa Ministerului Sanatatii si Guvernului Romaniei, solicitandu-le acestora sa identifice solutii realiste pentru atenuarea deficitului de medici de familie din Romania „fara concesii de…

- Cu o luna inainte insa, instituția condusa de Alexandru Rafila are in plan un nou Plan de Cancer. De asemenea, Ministerul Sanatații a evitat sa clarifice, in ciuda insistențelor jurnaliștilor, in ce forma va fi adoptat noul plan - daca este nevoie de o noua lege trecuta prin Parlament.”Nu ne intereseaza…